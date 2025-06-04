Arefe günü oruç tutulur mu, oruca nasıl niyet edilir?

Arefe günü oruç tutulur mu, oruca nasıl niyet edilir?
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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, 5 Haziran 2025 Perşembe günü olan arefe günü ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Arefe günü aile hekimleri açık mı, doktorlar çalışıyor mu sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Arefe günü oruç tutulur mu, oruca nasıl niyet edilir?

Arefe günü aile hekimleri açık mı, doktorlar çalışıyor mu, gibi sorular5 Haziran 2025 Perşembe günü olan arefe günü ile ilgili araştırılan konula arasında öne çıktı. Peki, Arefe günü oruç tutulur mu, oruca nasıl niyet edilir?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?

6 Haziran Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 9 Haziran Pazartesi günü son bulacak. Resmi kurumlar ve bankalar 10 Haziran Salı günü tekrar açılmış olacak.

2025 Kurban Bayramı günleri şu şekilde:

• Kurban Bayramı Arefe - 5 Haziran

• Kurban Bayramı 1. Gün - 6 Haziran

• Kurban Bayramı 2.Gün - 7 Haziran

• Kurban Bayramı 3.Gün - 8 Haziran

• Kurban Bayramı 4. Gün - 9 Haziran

Arefe günü oruç tutulur mu, oruca nasıl niyet edilir?

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah'tan ümit ediyorum." (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 63 [2440]; İbn Mâce, Sıyâm, 40 [1732]).

Arefe günü oruç tutulur mu, oruca nasıl niyet edilir?

ZİLHİCCE AYI GÜNLERİ

1 Zilhicce: 28 Mayıs2025 Çarşamba

2 Zilhicce: 29 Mayıs2025 Perşembe

3 Zilhicce: 30 Mayıs2025 Cuma

4 Zilhicce: 31 Mayıs2025 Cumartesi

5 Zilhicce: 1 Haziran 2025 Pazar

6 Zilhicce: 2 Haziran 2025 Pazartesi

7 Zilhicce: 3 Haziran 2025 Salı

8 Zilhicce: 4 Haziran 2025 Çarşamba

9 Zilhicce: 5 Haziran 2025 Perşembe

10 Zilhicce: 6 Haziran 2025 Cuma

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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