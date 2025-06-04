Kurban Bayramı öncesinde resmi işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşların gündeminde "Arefe günü noterler açık mı?" sorusu öne çıkıyor. Tapu, vekalet, satış ve diğer hukuki işlemler için noterlerin çalışma durumu, özellikle 5 Haziran Çarşamba günü noterler çalışıyor mu? sorusuyla sıkça aratılıyor. Vatandaşlar, bayramdan önce işlemlerini tamamlayabilmek için noterlerin çalışma saatlerini öğrenmeye çalışıyor. Peki, Arefe günü noterler açık mı? 5 Haziran Çarşamba Kurban Bayramı arefesinde noterler çalışıyor mu? Nöbetçi noterler!

AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?

2025 yılı resmi tatil takvimine göre, Kurban Bayramı arefesi olan 5 Haziran Çarşamba günü noterler açık olacak ancak yarım gün hizmet verecek. Türkiye Noterler Birliği uygulamalarına göre, arefe günlerinde noterler sabah 08.30'da açılır ve öğle saatine kadar, yani 12.30'a kadar hizmet verir.

BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Bayram süresince yani 9-15 Haziran 2025 tarihleri arasında noterler kapalı olacak. Bu tarihler arasında noter işlemi gerçekleştirmek isteyenler, yalnızca nöbetçi noterleri kullanabilecek. Nöbetçi noter bilgilerine Türkiye Noterler Birliği'nin resmi internet sitesi olan www.tnb.org.tr üzerinden ulaşılabilir.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Arefe günü, 5 Haziran 2025 Çarşamba günü, bankalar yarım gün hizmet verecek.

AREFE GÜNÜ BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK?

Türkiye Bankalar Birliği'nin önceki yıllarda yaptığı bilgilendirmelere göre, resmi tatillerin arefe günlerinde bankalar genellikle saat 12.30'a kadar açıktır. Bu yıl da benzer bir uygulama bekleniyor.

5 HAZİRAN BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

ATM'ler ve dijital bankacılık hizmetleri ise bayram süresince kesintisiz olarak kullanılabilecek. Ancak EFT işlemleri, arefe gününden sonra ilk resmi iş günü olan 10 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecek.

5 HAZİRAN OKULLAR AÇIK MI?

2025 yılı Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Bu tarih, resmi takvimde yarım gün mesai olarak geçiyor.