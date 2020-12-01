Arefe günü nedir, önemi nedir? Arefe günü yapılacak ibadetler nelerdir?
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Arefe günü nedir, önemi nedir? Arefe günü yapılacak ibadetler nelerdir?

01.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:59
Arefe günü nedir, önemi nedir? Arefe günü yapılacak ibadetler nelerdir?

Arefe günü yıl içerisinde bir kaç kez olan bir gündür. Arefe gününün önemi ve arefe günü yapılacak ibadetler hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Arefe günü nedir, önemi nedir? Arefe günü yapılacak ibadetler nelerdir? Arefe günü neler yapılır? Arefe günü kılınacak namazlar nelerdir?

Arefe günü anlam ve önemi, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. Peki, arefe günü anlam ve önemi nedir? Kurban Bayramı arefe günü neler yapılır? İşte Arefe günü fazileti...

AREFE GÜNÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Arefe gününde göz haramdan uzak tutulmalı, dedikodu edilmemeli, laf taşınmamalı ve kötü söz söylenmemeli. Bu ve bunun gibi davranışlara önem veren kişiler arefe gününü değerlendirmiş kabul edilir. Günahtan kaçınılmalı, yoksula yardım edilmeli, insanlarla iyi geçinilmelidir. Küs olunan kişilerle barışılmalı, gönülleri alınmalıdır. "Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc, 246)

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Arefe günü sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilir.Teşrik tekbiri "Allâhüekber, Allâhüekber, Lâilâhe illallâhü vallâhüekber, Allâhüekber ve lillâhi'l-hamd" demektir.Arefe günü sabah namazından başlayıp, Bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakitte, farz namazlardan sonra teşrik tekbiri getirmek vâciptir.

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  • Arefe günü oruç tutulmalıdır.
  • Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.
  • Arefe günü çokça dua ve istiğfar edilmelidir.
  • Arefe günü çokça ihlas suresi okunmalıdır.

AREFE GÜNÜ KILINACAK NAMAZLAR

Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır. Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire'l Mümin'in Hz. Ali'nin namazıdır.

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