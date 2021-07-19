Arefe günü muhtarlıklar açık mı? Bugün muhtarlıklar açık mı? Arefe günü muhtarlıklar çalışıyor mu? Bayramda muhtarlıklar açık mı?

Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Temmuz Pazartesi günü (bugün) için idari izin açıklamasının ardından vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu arefe gününde muhtarlıkların çalışıp, çalışmadığı oldu. Peki, Arefe günü muhtarlıklar açık mı? Bugün muhtarlıklar açık mı? Arefe günü muhtarlıklar çalışıyor mu?

Kurban bayramı yarından itibaren idrak edilmeye başlanacak. Kurban bayramında işleri olan vatandaşlar bayram süresince kapalı olacak kurum ve kuruluşlardaki işlerini halledebilmek için idari tatil öncesi açık olan kurum ve kuruluşlar ile ilgili araştırma yapmakta. Bu bağlamda vatandaşların en çok merak ettiği kurumlar arasında muhtarlıklar yer almakta. Arefe günü muhtarlıkların açık olup, olmadığı ile ilgili araştırma yapan vatandaşlar internette en çok "Arefe günü muhtarlıklar açık mı?" sorusunu cevabını arattı. Muhtarlıkların arefe günü açık olup, olmadığı ile ilgili detayları haberimizden bulabilirsiniz.

AREFE GÜNÜ MUHTARLIKLAR AÇIK MI?

Mahalle ve köy halkı tarafından adaylar arasından seçilen ve azaları ile birlikte mahalle ya da köyün idari işlerini yürüten Muhtarlıklar 19 Temmuz 2021 (bugün) yani Arefe gününde yarım gün hizmet vermektedir. Muhtarlıklar Arefe gününde saat 12:00'a kadar açık olacaktır.

MUHTARLIK SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Bayram süresince kapalı olacak muhtarlıkların normal çalışma saatleri olan 09:00'da ile 17:00 arası hizmet vermektedir. 12:00 ile 13:00 arasında öğle arası vermektedir. Muhtarlıklar hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) kapalıdır. Duruma göre; bazı muhtarlık mesai saatleri Cumartesi gününü kapsamaktadır. Öte yandan; resmi tatillerde ve bayramlarda kapalıdır.

