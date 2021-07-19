Arefe günü muhtarlıklar açık mı? Bugün muhtarlıklar açık mı? Arefe günü muhtarlıklar çalışıyor mu? Bayramda muhtarlıklar açık mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arefe günü muhtarlıklar açık mı? Bugün muhtarlıklar açık mı? Arefe günü muhtarlıklar çalışıyor mu? Bayramda muhtarlıklar açık mı?

Arefe günü muhtarlıklar açık mı? Bugün muhtarlıklar açık mı? Arefe günü muhtarlıklar çalışıyor mu? Bayramda muhtarlıklar açık mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Temmuz Pazartesi günü (bugün) için idari izin açıklamasının ardından vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu arefe gününde muhtarlıkların çalışıp, çalışmadığı oldu. Peki, Arefe günü muhtarlıklar açık mı? Bugün muhtarlıklar açık mı? Arefe günü muhtarlıklar çalışıyor mu?

Kurban bayramı yarından itibaren idrak edilmeye başlanacak. Kurban bayramında işleri olan vatandaşlar bayram süresince kapalı olacak kurum ve kuruluşlardaki işlerini halledebilmek için idari tatil öncesi açık olan kurum ve kuruluşlar ile ilgili araştırma yapmakta. Bu bağlamda vatandaşların en çok merak ettiği kurumlar arasında muhtarlıklar yer almakta. Arefe günü muhtarlıkların açık olup, olmadığı ile ilgili araştırma yapan vatandaşlar internette en çok "Arefe günü muhtarlıklar açık mı?" sorusunu cevabını arattı. Muhtarlıkların arefe günü açık olup, olmadığı ile ilgili detayları haberimizden bulabilirsiniz.

AREFE GÜNÜ MUHTARLIKLAR AÇIK MI?

Mahalle ve köy halkı tarafından adaylar arasından seçilen ve azaları ile birlikte mahalle ya da köyün idari işlerini yürüten Muhtarlıklar 19 Temmuz 2021 (bugün) yani Arefe gününde yarım gün hizmet vermektedir. Muhtarlıklar Arefe gününde saat 12:00'a kadar açık olacaktır.

MUHTARLIK SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Bayram süresince kapalı olacak muhtarlıkların normal çalışma saatleri olan 09:00'da ile 17:00 arası hizmet vermektedir. 12:00 ile 13:00 arasında öğle arası vermektedir. Muhtarlıklar hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) kapalıdır. Duruma göre; bazı muhtarlık mesai saatleri Cumartesi gününü kapsamaktadır. Öte yandan; resmi tatillerde ve bayramlarda kapalıdır.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Babacan Bülent Turan Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu
Magazin Müge Anlı Yıldız Tilbe Hakan Sabancı Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Şaban Yılmaz Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arefe günü muhtarlıklar açık mı? Bugün muhtarlıklar açık mı? Arefe günü muhtarlıklar çalışıyor mu? Bayramda muhtarlıklar açık mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 10:14:34. #1.15#

title