Arefe günü eft kaça kadar yapılabilir? Arefe günü bankalar açık mı?

Kurban bayramına bir gün kala yakınlarına para göndermek isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konu arefe gününde eft işlemlerinin kaça kadar yapılabileceği oldu. Geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Temmuz Pazartesi günü, yani arefe gününün idari izin açıklamasının ardından en çok merak edilen konular bankaların idari izine dahil olup, olmadığı. Peki, Arefe günü eft kaça kadar yapılabilir? Arefe günü bankalar açık mı?

Kurban bayramı tatili dahilinde birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Bunlardan birisi olan bankalar son dönemde en çok araştırılan konular arasında yer almakta. Kurban bayramı öncesi borç ödeme, zekat verme ya da yakınlarına para göndermek amacıyla yapılacak havale ve eft işlemlerinin arefe gününde yapılıp, yapılmayacağı ve kaça kadar yapılabileceği vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Arefe gününde bankaların çalışma saatleri, eft ve havale işlemlerinin gerçekleştirilebileceği saatler ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

AREFE GÜNÜ EFT HAVALE YAPILIR MI?

Havale, EFT gibi bankacılık işlemleri bulunan vatandaşların bayram tatili süresince problem yaşamamaları için işlemlerini 19 Temmuz Pazartesi günü saat 12:00'den önce tamamlaması gerekiyor. Vatandaşlar Havale ve EFT gibi işlemleri 1000 TL' ye kadar bayram süresince gerçekleşebilecek. Ancak 1000 TL'nin üzerindeki meblağlar, bayram tatilinin sona erdiği 26 Temmuz Pazartesi gününden itibaren gerçekleştirilebilecek.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı süresince kapalı olacak olan kurum ve kuruluşlar arasında yer alan bankalar ve PTT arefe gününde saat 12:00'a kadar hizmet vermeye devam edecek.