Arefe günü çift mesai mi sayılır?

Arefe günü çift mesai mi sayılır?
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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, 5 Haziran 2025 Perşembe günü olan arefe günü ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Arefe günü çift mesai mi sayılır? sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Arefe günü çift mesai mi sayılır?

Arefe günü aile hekimleri açık mı, doktorlar çalışıyor mu, gibi sorular5 Haziran 2025 Perşembe günü olan arefe günü ile ilgili araştırılan konula arasında öne çıktı. Peki, Arefe günü çift mesai mi sayılır?

Arefe günü bankaların çalışma saatleri, 2025 Kurban Bayramı öncesi Arefe günü ile ilgili detaylı araştırmalar yapılıyor. Arefe günü çift mesai mi sayılır?, konusu ne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Peki, Arefe günü çift mesai mi sayılır?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?

6 Haziran Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 9 Haziran Pazartesi günü son bulacak. Resmi kurumlar ve bankalar 10 Haziran Salı günü tekrar açılmış olacak.

2025 Kurban Bayramı günleri şu şekilde:

• Kurban Bayramı Arefe - 5 Haziran

• Kurban Bayramı 1. Gün - 6 Haziran

• Kurban Bayramı 2.Gün - 7 Haziran

• Kurban Bayramı 3.Gün - 8 Haziran

• Kurban Bayramı 4. Gün - 9 Haziran

AREFE GÜNÜ ÇİFT MAAŞ MI ALINIR, ÇİFT MESAİ Mİ SAYILIR?

Arefe günleri 13.00 itibarıyla yarım günlük resmî tatil kapsamında yer almaktadır. Bu günlerde 13:00'dan sonra yapılan çalışmalar için işçiye ilave (½)yarım günlük ücret ödemesi yapılmalıdır. Diğer bir deyişle, işçiye 1 günlük tam çalışma ücreti ödenir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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