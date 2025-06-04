Kurban Bayramı öncesinde idrak edilen Arefe Günü, bu yıl 5 Haziran Perşembe'ye denk geliyor. Arefe günü 1000 ihlas okumak Ramazan Bayramı ile birlikte araştırılmaya başladı. Arefe Günü 1000 İhlas ne zaman, nasıl okunur?

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS NE ZAMAN, HANGİ VAKİTTE OKUNUR?

Hadis-i şerifte, arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc),ona ne isterse verir." deniyor.

Arefe günü Bin İhlâs okurken, ihtiyaç hâlinde, arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru olmaz. Peş peşe okumak şart değildir. Mesela, bir kısmı sabahtan, bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir.

Arefe günü bin İhlâs'ı yetiştiremeyen, akşamdan sonra da devam edebilir, okuyabilir.

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN ANLAMI NEDİR?

Arefe günü, rahmetin sağanak gibi indiği, duaların reddedilmediği müstesna vakitlerden biridir. Bu mübarek günde bin İhlas suresi okumak, sadece geleneksel bir uygulama değil, aynı zamanda güçlü bir manevi kalkınma vesilesidir.

Bir hadis-i şerifte, "Kim Arefe akşamında/gecesinde bin defa İhlas suresini okursa, Allah kendisine her istediğini verir." buyurulmuştur. (Ebû'ş-Şeyh)

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

"Arefe Günü'ne hürmet ediniz! Çünkü Arefe, Allahü teâlânın kıymet verdiği gündür."

"Arefe Günü oruç tutanların, iki senelik günahları af olur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır."

"Arefe Günü 1000 İhlâs okuyanın bütün günahları af olur ve duâsı kabul olur." (Hepsini Besmele ile okumalıdır.)

"Arefe gecesi ibâdet edenler, Cehennemden azat olur."

AREFE GÜNÜNDE PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU DUA

Peygamber Efendimiz Arefe gününde bu duayı okurdu:

• Arapçası: Allâhümmec'al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem'î nûran ve 'an yemînî nûran ve 'an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec'al lî nûran.Ve fî rivâyetin: 'Asabî ve lahmî ve demî ve şa'rî ve beşerî kâne yekûlü fî du'âihî

• Anlamı: Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle. (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.

AREFE GÜNÜ OKUNACAK İHLAS SURESİNİN TÜRKÇE OKUNUŞU

Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN ÖNEMİ

Kurban Bayramı'ndan bir gün önceki gün olan Arefe gününde yapılacak ibadetler arasında 1000 ihlas suresi okumak da yer alıyor.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde buyurulduğu üzere, Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletinin büyük olduğunu inanılıyor.

Hz. Muhammed "En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir.