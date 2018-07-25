Kobra Yılanı Tarafından Isırılan İllüzyonist Aref'ten 'Sağlığıma Kavuştum!' Paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde Antalya'da gösteriye hazırladığı sırada kobra yılanı tarafından ısırıldıktan sonra özel uçakla Mısır'a götürülen illüzyonist Aref Ghafouri, piramitler önünde dua eder halde fotoğrafını paylaşıp sağlığına kavuştuğunu yazdı.

PANZEHİR TÜRKİYE'DE YOKTU

İllüzyonist Aref Ghafouri, 15 Temmuz'da, gösteri için geldiği Antalya'da, hazırlık yaparken kobra cinsi yılanı tarafından sağ elinin bilek üstünden ısırıldı. Kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehrin vücuduna yayılmasını önleyen Ghafouri, Rus asistanı Yana Vinter ile birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. İlk müdahalesi yapılan ve geceyi burada geçiren Aref, Türkiye'de kobra serumu bulunmadığı için 16 Temmuz'da özel uçakla tedavisi için Mısır'a götürüldü. Mısır'ın başkenti Kahire'deki Kasr en-Nil Hastanesi'nde tedaviye alınan Aref'e, 24 tüp panzehir verildi.

SAĞLIĞINA KAVUŞTUĞUNU SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Aref Ghafouri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlığına kavuştuğunu duyurdu. Instagram'daki kişisel sayfasında piramitler önünde dua eder halde bir fotoğrafını paylaşan Ghafouri, "Allah'ın izniyle sizin de dualarınızla sağlığıma kavuştum, beni en zor anlarımda bile bırakmayan herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Aref Ghafouri, tedavisinin tamamlandığını, hafta sonuna kadar Türkiye'ye geleceğini kaydetti.