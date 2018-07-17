Aref'in Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

Antalya'da kobra yılanı tarafından ısırılmasının ardından tedavi için Mısır'a götürülen İran asıllı Türk vatandaşı illüzyonist Aref Ghafouri'nin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Antalya'da gösterilerde kullandığı kobra yılanı tarafından sağ bileğinden ısırılan illüzyonist Aref Ghafouri, panzehir için özel uçakla Mısır'a gelmişti. Kahire Üniversitesine bağlı Kasr El Eyni Hastanesinde tedavisi devam eden Aref Ghafouri'nin sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı. Tedavisi için toplam 24 tüp panzehir alacak olan Ghafouri'nin şimdiye kadar 10 tüp panzehir kullandığı bildirildi. Aref'in tedaviye olumlu tepki verdiğini belirten doktorlar, Mısır'a gelene kadar sağlık durumunun daha da kötüleşmemesinin büyük bir şans olduğunu ifade etti. Aref'in risk sınırını atlattığını ancak tehlikenin devam ettiğini açıklayan doktorlar geri kalan 14 panzehir tüpü verildikten sonra Aref'in vücudunun toksinleri atacağını söyledi. Yılanın soktuğu sağ bileğinde ve omzunda kısmi felç olan Ghafouri'nin tedavi bittikten sonra kolunu tekrar kullanabilmesi bekleniyor. Panzehir tedavisi 1.5-2 gün içinde bitecek olan Aref'in ne zaman taburcu olacağı panzehir tedavisinden sonra belli olacak.

(İHA)