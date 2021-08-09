ARDEB-2021 Yılı 2. Dönem 1001 Projelerinin Başvuruları Alınmaya Başlandı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının 2021 yılı 2. dönem başvuruları 06 Ağustos 2021 tarihi itibariyle https://ardeb-pbs. tubitak. gov. tr adresi üzerinden alınmaya başlanmıştır.