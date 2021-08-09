ARDEB-2021 Yılı 2. Dönem 1001 Projelerinin Başvuruları Alınmaya Başlandı
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ARDEB-2021 Yılı 2. Dönem 1001 Projelerinin Başvuruları Alınmaya Başlandı

ARDEB-2021 Yılı 2. Dönem 1001 Projelerinin Başvuruları Alınmaya Başlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının 2021 yılı 2. dönem başvuruları 06 Ağustos 2021 tarihi itibariyle https://ardeb-pbs. tubitak. gov. tr adresi üzerinden alınmaya başlanmıştır.

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının 2021 yılı 2. dönem başvuruları 06 Ağustos 2021 tarihi itibariyle https://ardeb-pbs. tubitak. gov. tr adresi üzerinden alınmaya başlanmıştır. Çevrimiçi başvurunun ve e-imza sürecinin tamamlanması için son tarih 10 Eylül 2021 olarak belirlenmiştir.

1001 Programı Başvuru Belgeleri için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

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