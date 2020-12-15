Ardahanlı besici kaloriferli evini tezekle ısıtarak yakacak maliyetinden kurtuldu
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Ardahanlı besici kaloriferli evini tezekle ısıtarak yakacak maliyetinden kurtuldu

15.12.2020 10:07 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:10
Ardahanlı besici kaloriferli evini tezekle ısıtarak yakacak maliyetinden kurtuldu

Ardahan'da hayvancılıkla uğraşan Fikret Aydın, evinin kat kalorifer sistemini tezekle ısıtarak yakacak maliyetinden tasarruf sağladı.

Ardahan'da hayvancılıkla uğraşan Fikret Aydın, evinin kat kalorifer sistemini tezekle ısıtarak yakacak maliyetinden tasarruf sağladı.

Merkeze bağlı Alagöz köyünde hayvancılıkla uğraşan Aydın, 1,5 yıl önce tek katlı evini daha iyi ve daha temiz ısıtmak için soba yerine kalorifer sistemini kurdu.

Kat kaloriferini bir süre kömür ile yakmaya çalışan Aydın, daha sonra yakacaktan tasarruf sağlamak için hayvanlardan elde ederek kuruttuğu tezekleri deneme amaçlı kullanmaya başladı.

Çetin kışta dahi tezekle yaktığı kaloriferden yeterli ısıyı alan Aydın, evinin önünde istiflediği tezeklerle ısınarak yakacak maliyetinden kurtuldu.

Besici Aydın, AA muhabirine, ısınma konusunda tezekten beklemediği bir verimi almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Şu an hayvanımdan elde ettiğim tezek ile beklemediğim bir sıcaklık elde ediyorum. Benim doğal gazım da bu. Ardahan'dakiler doğal gaz ile ısınırken, ben de burada tezekten aynı sıcaklığı elde ediyorum. Tezek kullanımı son derece verimli oldu." dedi.

Aydın, köy ortamında tezeğin yakacak olarak yaygın kullanıldığını hatırlatarak, köyde kendisinin ilk kez bunu kalorifer sisteminde denediğini anlattı.

Tezek yakmaya başlamasıyla yakacak masrafının sıfıra indiğini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Param cebimde kalıyor ayrıca kömürün zahmetinden de kurtuldum. Taşımak, almak ve yerleştirmek hepsi ayrı bir masraf. Şu an daha kolay ve ayrıca elimdeki tezekleri de değerlendirmiş oluyorum çünkü diğer türlü kömüre para veriyordum, tezek ise elde kalıyordu. Şu an param cebimde kalıyor, yapılan tezekler de değerlendiriliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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