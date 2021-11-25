Ardahan yağan karla beyaza büründü

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıklarının ardından gelen Kar yağışı vatandaşları sevindirdi.

Ardahan'da dün başlayan yağmur, hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte yerini kara bıraktı. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, karla mücadeleye hazır olduklarını söyleyerek, "Bir ay önce ufak bir yağmıştı ama şu an tam kış karı yağmaya başladı. Kar şehrimize yakışıyor. Kar yağışını memleketimize bereket olarak görüyoruz. Karın yağmasıyla toprak da bereketleniyor. Yer altı sularının azaldığı son yıllarda karın yağmasına ihtiyacımız var. Biz karla mücadeleye hazırız" dedi.

Şenol Kirman adlı vatandaş ise, "Uzun bir süre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu. Akşam saatlerinde sağanak yağış vardı. Sabah ve öğleden sonra sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Şu an itibariyle lapa lapa kar yağışı başladı. Bundan sonra kış geldi diyebiliriz" şeklinde konuştu.

(Olgun Yıldız-İHA)