Ardahan ve Muş'ta sosyal mesafeli cuma namazı
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Ardahan ve Muş'ta sosyal mesafeli cuma namazı

Ardahan ve Muş'ta sosyal mesafeli cuma namazıARDAHAN ve Muş'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 2,5 aylık aranın ardından sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde cuma namazı kılındı.

29.05.2020 15:44 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:59

Ardahan ve Muş'ta sosyal mesafeli cuma namazı

ARDAHAN ve Muş'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 2,5 aylık aranın ardından sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde cuma namazı kılındı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde olduğu gibi Muş'ta da gerekli tedbir ve önlemler altında Cuma namazı kılındı. Kentin en büyük açık otoparkı olan meydanda bir araya gelen halk, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde çizimlerin yapıldığı alanda yeniden Cuma namazı kılmanın heyecanını yaşadı. Türk Kızılay'ı Muş Şubesi tarafından maskelerin dağıtıldığı alana, vatandaşlar kendi seccadelerini ile geldi. Cuma hutbesinin okunmasının ardından kılınan Cuma namazıyla birlikte dualarında edildiği alandan ise halk, yine tedbirlere uyarak sosyal mesafeli bir şekilde alandan ayrıldı.

Ardahan'da da belirlenen 5 halı sahada cuma namazı kılındı. Kent genelinde alınan tedbirler doğrultusunda Halil Efendi Mahallesi Tenis Kortu, Güven Halı saha, Ardahan Salim Dursunoğlu İmam Hatip Lisesi, Ardahan Üniversitesi ve TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu halı sahalarında cuma namazı kılındı. Halilefendi Mahallesindeki tenis kortunda ise kurban kesildikten sonra namaz kılındı.

Ardahan ve Muş'ta sosyal mesafeli cuma namazı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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