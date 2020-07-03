Ardahan Üniversitesi'nde yönetim krizi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ardahan Üniversitesi'nde yönetim krizi

Ardahan Üniversitesi'nde yönetim krizi Öğretim üyelerinden üniversite rektörüne büyük öfke Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak: "Bilim adamı oyuncak mı?

03.07.2020 18:20 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:29

Ardahan Üniversitesi'nde yönetim krizi

Öğretim üyelerinden üniversite rektörüne büyük öfke

Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak: "Bilim adamı oyuncak mı? Önünde eğilmek, yalakalık yapmak bilim adamının işi değildir"

"Bilim ve sanat itibar görmediği yerden gider"

Ardahan Üniversitesi'nde 360 olan yabancı öğrenci sayısı 30'a düştü

Onlarca akademisyen Ardahan'dan ayrıldı

ARDAHAN - Ardahan Üniversitesi'nde görev yapan çok sayıda öğretim üyesi yönetimin uyguladığı baskı nedeniyle başka üniversitelere gidiyor, birçoğu da yok yere açılan soruşturmalar nedeniyle büyük bir huzursuzluk yaşıyor.

Ardahan'da kurulduğu yıllarda önemli hamleler gerçekleştiren ve Kafkasya Üniversiteler Birliğinin kurulmasına öncülük eden Ardahan Üniversitesi bugünlerde hem öğretim üyelerini hem de öğrencilerini kaybediyor. Üniversitede 350 olan yabancı öğrenci sayısı bugünlerde 30'a düşerken, üniversiteler sıralamasında 30'lu sıralamalardan 180'inci sıralara gerileyerek kan kaybetmeye devam ediyor.

Ardahan Üniversitesi İnsanı Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak da 11 yıldır görev yaptığı Ardahan Üniversitesi'nde yaşanan bu gelişmelerden dolayı büyük bir üzüntü ve kırgınlık yaşıyor.

Halk edebiyatı alanında başarılı çalışmalar yapan öğretim üyesi Altınkaynak, birçok ülkede bulundu. Ulusal ve uluslararası önemli çalışmalara imza atmış bir bilim adamı olarak 2 yıl Kazakistan'da, 2 yıl Kırım'da Altay'da Gürcistan'da görev yaptı. 100'ün üzerinde yayını 100'ün üzerinde makalesi bulunuyor.

Kars ve Giresun üniversitelerinde görev yapan Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak, 11 yıldır Ardahan Üniversitesinde görev yapıyor. MYO Müdürlüğü, dekan vekilliği, bölüm başkanlığı görevlerinde bulunan Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak, Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünü kurdu.

Ardahan Üniversitesinde son zamanlarda bilim üretmek yerine adam kayırmacılık ve Rektörün kendi düşüncesinde olmayan öğretim üyelerine baskı yapıldığını öne süren Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak, "Gerekli gereksiz soruşturmalar açılıyor. Bazen iftira boyutunda soruşturmalar yapılıyor. Özlük haklarına yönelik saldırılar yapılıyor. Öğretim üyelerinin bilimsel programlara katılımları engellendi. Korkunç derecede bir itibarsızlaştırma söz konusu. Profesör varken doçent, doçent varken yardımcı doçent, yardımcı doçent varken okutman göreve getirilemez. Ben yaptım oldu anlamında icraatlar yapılıyor. Kanun veya kanunsuz istedikleri yapılıyor. Öğrenciyi memnun etmezseniz olmaz. Daha önce 7-24 öğrenci merkezli bir üniversiteydi. Merkeze insanı koyan bir üniversiteydi. Öğretim görevlileri ile ilgili olarak hak edene hak ettiği görevler verilmedi, Türk Dili Edebiyatı bölümünde yükselmesi, kadrosu verilmediği için çok sayıda hocamız üniversiteden ayrıldı. Öğrenci sayımız azalıyor. Yabancı öğrenci sayımız 360'lardayken bugün bu rakam 30'ların altına düştü. Öğretim üyeleri cezalandırılıyor. Kafkasya üniversiteler birliğinden ayrılarak, etkili öğretim üyelerin üniversiteden uzaklaştırılması, ehliyetsiz ve liyakatsiz kadrolar alınarak üniversitenin kadrosu zayıflatıldı.

Bilim adamı oyuncak mı? Önünde eğilmek, yalakalık yapmak bilim adamının işi değildir. Bilim adamının cübbesinin düğmesi yoktur. Savcının hakimin düğmesi yoktur. Din adamlarının cübbesinin önünde düğmesi yoktur kimsenin önünde eğilmesinler diye. Bilim ve sanat itibar görmediği yerden gider.

Buraya 10 yılımı verdim. Emeklerimi zayi edemem. Sayın Mehmet Biber geldikten sonra her şey tersine dönmeye başladı. Üniversiteye katkı sağlayan onlarca önemli bilim adamı üniversiteden uzaklaştırıldı. 29. sıralardan 180'inci sıraya düştü. Yani son sıradayız. Üniversiteye puan kazandıran adamlar uzaklaştırıldı. Büyük projelere imza atılamadı. Proje yapacak üretecek adamlar gittiler. Öğretim üyelerinin üzerine baskı yapılıyor.

Öğrenci sayımız düşüyor. Kapanan fakültelere eleman alınıyor, çalışan fakültelere eleman alınmıyor. Genç elamanlara kadro verilmiyor. Üniversitenin sahip olduğu alanlar başkalarına devrediliyor" şeklinde konuştu.

Ardahan Üniversitesi'nde yönetim krizi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak Haber
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı Haber
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Havai fişek fabrikasında çalışan işçi, olay anını anlattı: Patlama beni 10 metre fırlattı Haber
Havai fişek fabrikasında çalışan işçi, olay anını anlattı: Patlama beni 10 metre fırlattı
2 gün önce istifası geri çevrilen Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek kovuldu Haber
2 gün önce istifası geri çevrilen Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek kovuldu
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar Haber
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Yunan basınından dikkat çeken analiz: Türkiye'den öğreneceklerimiz var Haber
Yunan basınından dikkat çeken analiz: Türkiye'den öğreneceklerimiz var
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı
Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Bakan Koca, patlama sonrası sızan gazlar nedeniyle tansiyon ve solunum sıkıntısı olanları uyardı
Bakan Koca, patlama sonrası sızan gazlar nedeniyle tansiyon ve solunum sıkıntısı olanları uyardı
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
ABD'nin 'Müze olsun' çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
Barcelona, Çağlar Söyüncü için 60 milyon euroyu gözden çıkardı
Barcelona, Çağlar Söyüncü için 60 milyon euroyu gözden çıkardı
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
Altının gram fiyatı 392 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 392 liradan işlem görüyor
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Saruhan Oluç Esra Albayrak Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cenk Eren Bülent Ersoy Kenan Doğulu
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Tbmm Sakarya Patlama Ozan Güven
Şu an buradasınız: Ardahan Üniversitesi'nde yönetim krizi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 18:31:44. #1.14#
title