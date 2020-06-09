Ardahan'ın "peribacaları" turizme kazandırılıyor
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Ardahan'ın "peribacaları" turizme kazandırılıyor

Ardahan'ın Posof ilçesinde peribacaları görünümlü oluşumlar ile dikkati çeken, halk arasında "Hıram" olarak adlandırılan vadi turizme kazandırılıyor.

Ardahan'ın
09.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:04

Ardahan'ın Posof ilçesinde peribacaları görünümlü oluşumlar ile dikkati çeken, halk arasında "Hıram" olarak adlandırılan vadi turizme kazandırılıyor.

Alköy ile Çamyazı köyleri arasında yer alan vadi içerisindeki peribacaları görünümlü oluşumların daha çok kişi tarafından tanınması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda bölgeye kurulması planlanan camlı asansör ve telesiyej sisteminin faaliyete girmesiyle vadinin turizm potansiyelinin güçlenmesi hedefleniyor.

Yöre halkının sıkça ziyaret ettiği, doğal güzelliklerle göz dolduran vadi, normalleşme sürecinin başladığı bugünlerde misafirlerini ağırlamaya başladı.

"Bizim için çok önemli bir turizm değeri"

Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Posof'u bölgede turizm merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

İnsanları bölgeye çekmek için vadiyi kullanacaklarını ifade eden Ulgar, şöyle konuştu:

"Bu oluşum çok eskilere dayanıyor. Şu anki konumu itibarıyla bize adeta görsel şölen sunuyor. Hatta ilçe merkezinden de rahatlıkla görülebilecek bir konumda. Dolayısıyla bu bizim için önemli bir turizm değeridir. Bunu değerlendirmek bizim görevimizdir."

Hıram'ı turizme kazandırmak için proje hazırladıklarını anlatan Ulgar, bölgeye iç tarafta izlenebilen bir camlı asansör sistemini kurmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Kurulması planlanan telesiyej hattıyla alanın rahatlıkla izlenmesini sağlayacaklarını aktaran Ulgar, "Belediye olarak çalışma başlattık. Turizm projelerimizin başında Hıram geliyor. Amacımız binlerce gurbetteki hemşehrimizi buraya çekmek. Bunun için de başta Hıram olmak üzere, potansiyeli, değeri olan bu varlıklarımızı insanımıza kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Ulgar, projenin faaliyet geçmesi için özellikle de gurbetteki Posoflular'ın yoğun talebi olduğunu vurgulayarak, salgın sonrası bölgeye çok sayıda insanın gelmesi için projeyi hızlandıracaklarını kaydetti.

Alanı arkadaşlarıyla görmeye gelen Özgür Özden, vadiyi çok beğendiklerini ifade etti.

Yaklaşık 8 yıldır Ardahan'da görev yaptığını ancak vadiyi yeni gördüğünü söyleyen Özden, "Buraya ulaşmak zor, ancak gerekli altyapı oluşursa özellikle salgın sonrası çok sayıda insan bu alanı görmeye gelir. Maceracılar için görülmeye değer bir yer." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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