Ardahan'da Yerel Yönetimler Birliği toplantısı yapıldı
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Ardahan'da Yerel Yönetimler Birliği toplantısı yapıldı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner Başkanlığında, Vali Yardımcısı, İl ve İlçe Belediye Başkanları ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla Yerel Yönetimler Birliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Ardahan'da Yerel Yönetimler Birliği toplantısı yapıldı
13.08.2020 10:08 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:12

Ardahan Valisi Hüseyin Öner Başkanlığında, Vali Yardımcısı, İl ve İlçe Belediye Başkanları ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla Yerel Yönetimler Birliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, yerel yönetimlerin sorunları ve çevre sorunlarıyla ilgili çeşitli konular hakkında değerlendirme ve fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda yaptığı konuşmada, Yerel Yönetimler Birliği üyesi olan tüm kurum ve kuruluşların ilin gelişimine ve geleceğine katkı sağlayacak çalışmaları birlikte yapmalarının önemine dikkat çeken Vali Öner, "İlimizin daha fazla gelişmesi, daha yaşanabilir hale gelmesi noktasında, ortak bir çalışma planı üzerinde durulması ilimiz için faydalı olacaktır. Birlik üyesi belediyelerimizin, özel idaremizin ve diğer kurumlarımızın bu koordinasyonu sağlayacağına inanıyorum. Mevcutta ve gelecekte yaşanabilecek problemleri inşallah birlikte değerlendireceğiz ve çözüme kavuşturacağız" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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