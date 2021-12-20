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Ardahan'da tır geçişine kar engeli

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Haberler | Genel

Ardahan'da tır geçişine kar engeli Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi yüzünden Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar Geçidi tır trafiğine kapandı.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da tır geçişine kar engeli

ARDAHAN - Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi yüzünden Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar Geçidi tır trafiğine kapandı.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Ardahan-Posof karayolunun Ilgar Dağı Geçidin'de kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Tipinin hakim olduğu Ardahan-Posof karayolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi, kar ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar ilerleyen dakikalarda şiddetini artırdı.

Ardahan'da tır geçişine kar engeli

Ardahan'da tır geçişine kar engeli

Ardahan'da tır geçişine kar engeli

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Son Dakika Haberleri

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