Ardahan'da Sibirya soğukları: Göle eksi 33,2 - Haberler
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Ardahan'da Sibirya soğukları: Göle eksi 33,2

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili olmaya devam ediyor.

GÖLE, ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili olmaya devam ediyor. Soğuk hava, özellikle gece ve sabah erken saatlerde etkili olurken, vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti.

Ardahan'da gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 25,9 dereceyi görürken, kentte her şey buz kesti. Soğuk havanın etkisiyle kentte araçlar, kapı kilitleri ve işyeri camları buz kesti. Bölgede en düşük sıcaklık ise Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 33,2 derece olarak ölçüldü.

Kentte dondurucu soğukların hayatı olumsuz etkilediğini söyleyen Olcay Çağıl, "Şu anda Ardahan donmuş vaziyette. İnsanlar soğuktan cadde ve sokaklara çıkamıyor. İçler acısı bir durumdayız. Soğuktan ne araçlar çalışabiliyor ne de biz kendimiz çalışabiliyoruz" dedi.

(Olgun Yıldız/ İHA)

Ardahan'da Sibirya soğukları: Göle eksi 33,2

Ardahan'da Sibirya soğukları: Göle eksi 33,2

Ardahan'da Sibirya soğukları: Göle eksi 33,2

Ardahan'da Sibirya soğukları: Göle eksi 33,2

Ardahan'da Sibirya soğukları: Göle eksi 33,2

Ardahan'da Sibirya soğukları: Göle eksi 33,2

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ardahan, Göle, Güncel, Haber

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