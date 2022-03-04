ARDAHAN (İHA) - Yoğun kar yağışı Posof'ta etkili oluyor

ARDAHAN Ardahan'ın Posof ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar yağışının ardından Ardahan'ın tüm ilçelerinde okullar bir gün süre ile tatil edildi.

"Mart kapıdan baktırır, kasma kürek yaktırır" ata sözünü yaşayan Posoflular mart ayı ile birlikte yağan yoğun kar yağışı ile büyük bir sürpriz yaşadı.

Kar yağışının ardından ilçe genelinde enerji kesintileri yaşanırken, kapalı olan köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri seferber oldu.