Ardahan'da 'Mart Kapıdan Baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı Ardahan'da 'Mart Kapıdan Baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı Kar yağışının etkili olduğu Ardahan kent merkezinde 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' atasözü gerçek oldu.

Ardahan'da 'Mart Kapıdan Baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı ARDAHAN - Kar yağışının etkili olduğu Ardahan kent merkezinde 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' atasözü gerçek oldu. Ardahan'da sabah saatlerinde başlayıp aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde gece başlayan kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerin güneşli olmasına rağmen güne karla uyandıklarını belirten Ardahanlılar bu duruma alışkın olduklarını söylediler. Sabah kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları ise küreklerle temizledi. Kaynak: İHA Haberin Videosu: Ardahan'da 'Mart Kapıdan Baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı