Ardahan'da kurt sürüsü karayoluna indi
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Ardahan'da kurt sürüsü karayoluna indi

24.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:55
Ardahan'da kurt sürüsü karayoluna indi

Ardahan'da karla mücadele ekipleri karayoluna inen kurt sürüsünü görüntüledi.

Ardahan'da karla mücadele ekipleri karayoluna inen kurt sürüsünü görüntüledi.

Kar ve tipinin etkili olduğu Ardahan'da aç kalan kurt sürüsü karayoluna indi. Deniz seviyesinden 2 bin 550 metre yükseklikteki Ilgar Dağı Geçidi'nde karla mücadele çalışması yapan Karayolları ekipleri, yola inen 5 kurdu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Karla kaplı arazide yiyecek bulmakta güçlük çekip aç kalan kurtlar, araç sesinden ürkmedikleri gözlendi.

Bir süre cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kurt sürüsü daha sonra açık arazide ilerlemeye devam etti. - ARDAHAN

Ardahan'da kurt sürüsü karayoluna indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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