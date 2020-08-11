Ardahan'da korona virüs denetimleri tüm hızıyla sürüyor
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Ardahan'da korona virüs denetimleri tüm hızıyla sürüyor

Ardahan'da korona virüs denetimleri tüm hızıyla sürüyor İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında Ardahan'da da yeni tip korona virüse karşı Ardahan protokolü tarafından denetim gerçekleştirildi.

11.08.2020 14:57 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:12

Ardahan'da korona virüs denetimleri tüm hızıyla sürüyor

ARDAHAN - İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında Ardahan'da da yeni tip korona virüse karşı Ardahan protokolü tarafından denetim gerçekleştirildi.

Ardahan protokolü tarafından vatandaşların yeni tip korona virüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile Ardahan İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlendi. Ardahan Valisi Hüseyin Öner başkanlığında gerçekleştirilen denetimlerde Vali Öner, vatandaşlara sık sık maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kaptanpaşa Mahallesinde Eski Garaj Bölgesinde denetimlerde bulunan Vali Öner, Ardahanlıların genellikle kurallara uyduklarını belirterek, "İlimizde Kovid 19 salgın hastalığıyla mücadele çerçevesinde içişleri Bakanlığımızın tüm Türkiye genelinde yürütmekte olduğu farkındalık çalışmasını uyguladık. Amacımız vatandaşımızın kurallara uyması için hatırlatmada bulunmak. "Sağlık için hepimiz için" dedik. Kurallara ne kadar uyarsak hayatımız o kadar kolaylaşır ve normale döneriz. Bu mesajı vatandaşlarımıza vermeye çalıştık, Ardahan il genelinde karşılaştığımız manzara olumlu. İnşallah kamu görevlilerimizin de göstereceği özenle denetleme ekiplerimiz sürekli iş başında. Biz bugün temsili olarak farkındalık oluşturmak amacıyla bu çalışmayı yaptık. Sonuçta sağlığımız için çalışıyoruz. Ne kadar kurallara uyarsak sağlığımız o kadar iyi olacaktır. Hedefimiz en kısa sürede hayatımızın normale dönmesi için herkesin üzerine düşeni yapmasını sağlamaktır." dedi.

Denetimde, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir ve bazı mahalle muhtarları da hazır bulundu.

Ardahan'da korona virüs denetimleri tüm hızıyla sürüyor

Kaynak: İHA

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