Ardahan'da kayıp koyun sürüsü, dronla bulundu
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Ardahan'da kayıp koyun sürüsü, dronla bulundu

25.10.2020 13:49 | Son Güncelleme: 25.10.2020 13:53
Ardahan'da kayıp koyun sürüsü, dronla bulundu

ARDAHAN'ın Damal ilçesinde, Feramuz Edemir'e ait olan ve kaybolan koyunlardan 130'u, jandarma ekiplerince yapılan dronlu çalışma sonucu bulundu.

ARDAHAN'ın Damal ilçesinde, Feramuz Edemir'e ait olan ve kaybolan koyunlardan 130'u, jandarma ekiplerince yapılan dronlu çalışma sonucu bulundu. Koyunlarına kavuşan Edemir, jandarmaya teşekkür etti.

Olay, 23 Ekim'de, Burmadere köyünde meydana geldi. Sabah ahıra giren Feramuz Edemir, hayvanları göremeyince durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede köye gelen jandarma ekipleri, inceleme başlattı. Ekipler, Edemir'in hayvanlarının çalınmış olabileceği ifadesi üzerine, olay yeri ve çevresinde araştırma yapıp, yakındaki güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek inceledi. Dronla da bölgede geniş çaplı arama yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürüyü köyün 5 kilometre kuzeyindeki Eskikılıç köyü sınırlarındaki arazide buldu. Jandarmanın ulaştığı sürüde, 2 hayvanın kurtlar tarafından parçalandığı tespit edildi. 130 küçükbaş ise Edemir'e teslim etti.Koyunlarına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Feramuz Edemir, "Sabah ahırın kapısını açtığımda bir tane bile koyun yoktu. Hemen jandarmayı aradım. Kısa sürede gelip çalışmalarını başlattı. Dronla sürüyü buldular. Allah hepsinden razı olsun. Sürü bulunmasa ocağım batmıştı. 2 tanesini kurt yemiş, buna da şükür" diye konuştu.


Ardahan'da kayıp koyun sürüsü, dronla bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz BAŞLI

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