Ardahan'da kar yağışı etkili oldu, leylekler kar altında kaldı
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Ardahan'da kar yağışı etkili oldu, leylekler kar altında kaldı

12.03.2021 09:33 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:41
Ardahan'da kar yağışı etkili oldu, leylekler kar altında kaldı

Ardahan'da kar yağışı etkili oldu, leylekler kar altında kaldı?ARDAHAN'da, 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' atasözü gerçek oldu.

Ardahan'da kar yağışı etkili oldu, leylekler kar altında kaldı

?ARDAHAN'da, 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' atasözü gerçek oldu. Dün akşam saatlerinden beri etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

    Ardahan'da dün akşam saatlerinden başlayan kar yağışı gece boyunca devam etti. Ardahan kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Yağan kar nedeniyle ağaçlar ve araçların üzeri karla kaplandı. Belediye ve karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için temizleme çalışmalarına başladı. Sabah kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde biriken karları temizledi.    İl genelinde 29 köy yolu ulaşıma kapanırken, Ardahan-Posof-Türkgözü yolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar Geçiti'nde ve Ardahan-Şavşat-Artvin yolundaki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi'nde ise ulaşım güçlükle sağlanıyor.  Yetkililer, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.LEYLEKLER  KAR ALTINDA KALDI    Sıcak havalara aldanıp kente göç eden iki leylek kar altında kaldı. Kent merkezindeki Karagöl mahallesinde Sağlık sokakta Elektrik direği üzerinde şiddetli kar yağışına rağmen  hareketsiz bekleyen Leylekler  yuvasının terk etmedi. Mahalle çocukları ise kar yağışı için sevindiklerini ancak leylek için çok üzüldüklerini söyledi.ONLARCA ARAÇ YOLDA KALDI

    Bu arada kar yağışı ve fırtına Ağrı'da ulaşımı vurdu. Ağrı-Taşlıçay karayolunda kar yağışı ve fırtına sebebiy onlarca araç yolda kaldı. Bazı araç sürücüleri Ağrı'ya geri döndü. Karayolunda çok sayıda maddı hasarlı kaza da meydana geldi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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