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Ardahan'da kar ve tipide mahsur kalan yaylacılar ve koyun sürüsü kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Ardahan'da kar ve tipide mahsur kalan yaylacılar ve koyun sürüsü kurtarıldı Ardahan'da Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan Yaylacılar İl Özel İdare Ekiplerince Kurtarıldı.

HANAK, ARDAHAN (İHA) - - Ardahan'da Kar ve tipide mahsur kalan yaylacılar ve koyun sürüsü kurtarıldı

ARDAHAN - Ardahan'da Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan Yaylacılar İl Özel İdare Ekiplerince Kurtarıldı.

Hanak ilçesine bağlı Çiçeklidağ köyü yaylasında sürülerini otlatan Iğdırlı çobanlar, etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Çobanlar, Hanak Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Kaymakam Fatma Turhan'ın talimatıyla ilçe Özel İdaresi Şantiye Şefi Turgay Çelik başkanlığındaki ekip, kısa sürede yaylacılara ulaşarak, kardan kapanan yolu açtı. Yolun temizlenmesi üzerine çobanlar, sürüleriyle Çiçeklidağ köyü ve Hanak ilçesine ulaştı.

Turgay Çelik, yoğun kar yağışının ardından yaylada çok sayıda hayvan ve hayvan sahibinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlattıklarını belirtterek, "Olay bize intikal eder etmez kaymakamımız bize hemen talimat verdi. Talimatın sağlıklı ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesi için bizde çok kısa sürede sürü sahipleri ve sürülerine ulaşarak kurtardık. Şükür herkesin sağlık durumu iyi. Sağlıklı bir şekilde ulaşmaları gerekli noktalara ulaştırıldılar.

Ardahan'da kar ve tipide mahsur kalan yaylacılar ve koyun sürüsü kurtarıldı

Ardahan'da kar ve tipide mahsur kalan yaylacılar ve koyun sürüsü kurtarıldı

Ardahan'da kar ve tipide mahsur kalan yaylacılar ve koyun sürüsü kurtarıldı

Ardahan'da kar ve tipide mahsur kalan yaylacılar ve koyun sürüsü kurtarıldı
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Haber: Ardahan'da kar ve tipide mahsur kalan yaylacılar ve koyun sürüsü kurtarıldı - Haberler
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