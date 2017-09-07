Ardahan'da Doğalgaz Çalışmaları
Göle ilçe Belediyesi tarafından ilçede doğalgaz temel atma töreni düzenlendi.
Göle ilçe Belediyesi tarafından ilçede doğalgaz temel atma töreni düzenlendi.
Hastane mevkindeki törene, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Göle Belediye Başkanı Akın İsmailoğlu, AK Parti Göle İlçe Başkanı İlhan Gültekin, Kar-Gaz yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.
Vali Bilmez, burada yaptığı konuşmada, bugün Göle'de böyle bir açılışın yapılmasının kendisini son derece mutlu ettiğini belirterek, Ardahan ve ilçelere yönelik hizmetlerin süreceğini belirtti.
Atalay ise, bir dönem bunların hayal olduğunu, bugün hayalleri tek tek yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Göle Belediye Başkanı İsmailoğlu da, bugün temel atılan gazın 2018 yılı içinde kullanımına başlanmasının planladıklarını kaydetti.
Vali Bilmez ve Atalay temel atma töreni sonrası Kar-Gaz yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldılar.