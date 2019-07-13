Ardahan'da çevreyi koruma farkındalığı çöp toplama etkinliği

Ardahan Belediyesi ve Kent Konseyi çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için, Milli Egemenlik Parkı ile Kongre Caddesinde çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Etkinlik ile hem çevre temizlendi hem de daha temiz ve yaşanılabilir bir çevre için farkındalık oluşturulmuş oldu. Eldivenleri takan katılımcılar ve çocuklar çöp poşetlerini de alarak çöpleri topladı.

Çöp Toplama etkinliğine Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir eşi Zuhal Demir, Vali Yardımcısı Mehmet Kılıç, CHP İl Başkanı Yalçın Taştan, Kent Konseyi Başkanı Burak Taştan ve yönetim kurul üyeleri, Arı Spor Kulüp Başkanı Dicle ile sporcu, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA