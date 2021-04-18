Ardahan'da bir köy daha karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ardahan'da bir köy daha karantinaya alındı

Ardahan'da bir köy daha karantinaya alındı
Demirören Haber Ajansı / Deniz BAŞLI - Haberler | Güncel

ARDAHAN'ın Göle ilçesine bağlı Dengeli köyü Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Tıp doktoru MHP'li vekilden ilginç aşı çıkışı: Yaptırmayana ceza kesilsin, kanun bunu sağlıyor
Tıp doktoru MHP'li vekilden ilginç aşı çıkışı: Yaptırmayana ceza kesilsin, kanun bunu sağlıyor
Koronavirüs verilerinde rekor kıran ülkemiz günlük vaka sayısında ABD'yi geçti
Koronavirüs verilerinde rekor kıran ülkemiz günlük vaka sayısında ABD'yi geçti

ARDAHAN'ın Göle ilçesine bağlı Dengeli köyü Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Kentte 6 köydeki koronavirüs karantinası ise devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Göle ilçesine bağlı Dengeli köyünde 10 gün karantina kararı alındığı belirtildi. Kararın ardından köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi. Ardahan'ın merkez Yukarı Kurtoğlu, Posof ilçesinin Balgöze, Göle ilçesinin Esenyayla, Çullu, Okçu ve Sürügüden köylerinde alınan karantina devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz BAŞLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mario Draghi Meral Akşener Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Müjde Ar Mehtap Ar Burak Deniz Demet Akalın
Spor Arda Turan Cenk Tosun Bülent Uygun Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Hadise
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ardahan'da bir köy daha karantinaya alındı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 12:34:40. #1.16#

title