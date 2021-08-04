Ardahan'da 4 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Ardahan'da 4 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Ardahan'da 4 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'ın 4 köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldığı bildirildi.

Ardahan'ın 4 köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vaka artışı ve temaslıların fazla olması nedeniyle Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyü ile Çıldır'ın Aşağıcambaz ve Göle'nin Çobanköy ile Karlıyazı köylerinde, salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla karantina kararı alındı.

Söz konusu köylere ilişkin alınan karantina kararının ardından köylere giriş ve çıkışlar durduruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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