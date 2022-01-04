Ardahan Belediyesinde yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

Ardahan Belediyesi, yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye toplantı salonunda düzenlenen toplantıya katılan Belediye Başkanı Faruk Demir, geçen yıl gerçekleştirilen hizmetleri değerlendirerek, yeni yılın daha verimli geçmesini beklediklerini söyledi.

Zorlu bir yılı geride bıraktıklarını belirten Demir, 2021 yılında da dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla hayatın her alanında aksamaların olduğunu ve işleyişin yavaşladığını aktardı.

Belediye olarak tüm sıkıntılara rağmen hedeflerinin ötesinde hizmetleri gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Ardahan Belediyesi, meclis üyelerimiz ve çalışanlarımızla birlikte 2021 yılını verimli bir şekilde geçirmeye çalıştık. Tüm olumsuzluklara rağmen şehrimizin ana arterlerinin tümünü asfaltladık. Otogar projesine başladık. ve yüzde 85'i bitti, yaklaşık bir aylık bir çalışma ile projenin tamamlanmasını hedefliyoruz. Kura nehrinin kenarına mini bir tatil köyü yaptık. Kent müzesi oluşturduk. Çünkü şehirlerin hafızası kent müzelerindedir. Otogarı'n yanına yöresel ürünler çarşısı yaptık ve onun açılışını da otogar ile birlikte yapacağız."

Başkan Demir, "Artık tüketen değil üreten bir belediye yolunda ilerliyoruz. Yani gelirimizi hiç bir zaman tamamen giderlere harcamamaya çalışıyoruz" dedi. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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