ARDAHAN BELEDİYESİ VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ CAN DOSTLARIMIZIN İMDADINA YETİŞİYOR - Haberler
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ARDAHAN BELEDİYESİ VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ CAN DOSTLARIMIZIN İMDADINA YETİŞİYOR

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ARDAHAN BELEDİYESİ VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ CAN DOSTLARIMIZIN İMDADINA YETİŞİYOR

Ekipler son olarak Üniversite yolu Ermit Asfalt plenti şantiyesinde zifte saplanmış bir köpeğin ihbar üzerine imdadına yetişti.

Ekipler son olarak Üniversite yolu Ermit Asfalt plenti şantiyesinde zifte saplanmış bir köpeğin ihbar üzerine imdadına yetişti.

Ardahan Belediyesi Veteriner İşleri ekiplerimiz hamile olduğu anlaşılan köpeği önce kurtardı ardından yıkadı.

Kurtarılan hamile köpek, tedavi için Kars Kafkas Üniversitesi Veterinerlik fakültesine götürülmek üzere yola çıktı.

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