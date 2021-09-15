Ardahan Barosu'nun 2. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ardahan Barosu'nun 2. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan Barosu'nun 2. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Ardahan Barosu'nun 2. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunma programı düzenlendi.

Ardahan Barosu'nun 2. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunma programı düzenlendi.

Baro Başkanı Osman Nuri Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri ile avukatlar, Milli Egemenlik Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Nuri Yıldız, burada yaptığı konuşmada, uzun yıllar hasretini çektikleri baronun 2. yaşını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Aslında baromuz dağ gibi büyüyen meslek sorunlarını ve savunmayı parçalayan çoklu baro düzenlemesinin tamda içine doğmuştur. Tarihi misyonumuzun bize yüklediği sorumlulukla Ardahan Barosu hiç vakit kaybetmeden savunmanın güçlendirilmesi için verilmesi gereken mücadelede ön saflarda yerini almış ve bu yanlıştan dönülmesi için verilen mücadeleyi tahkim etmiştir. Bu bağlamda, öncelikle baromuzun kuruluşuna vesile olan tüm meslektaşlarımızı bir kez daha kutluyor, kuruluştan bu yana baromuzun çeşitli kademelerinde görev alan meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Ardahan Barosu'nun 2. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Ardahan Barosu'nun 2. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Altay Ersin Tatar Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Yeşim Salkım Özge Özpirinçci Yıldız Tilbe
Spor Diego Rıza Çalımbay Halis Özkahya
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Murat Kurum Hulusi Akar Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ardahan Barosu'nun 2. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 17:05:56. #1.11#