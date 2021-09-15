Ardahan Barosu'nun 2. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Ardahan Barosu'nun 2. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunma programı düzenlendi.

Baro Başkanı Osman Nuri Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri ile avukatlar, Milli Egemenlik Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Nuri Yıldız, burada yaptığı konuşmada, uzun yıllar hasretini çektikleri baronun 2. yaşını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Aslında baromuz dağ gibi büyüyen meslek sorunlarını ve savunmayı parçalayan çoklu baro düzenlemesinin tamda içine doğmuştur. Tarihi misyonumuzun bize yüklediği sorumlulukla Ardahan Barosu hiç vakit kaybetmeden savunmanın güçlendirilmesi için verilmesi gereken mücadelede ön saflarda yerini almış ve bu yanlıştan dönülmesi için verilen mücadeleyi tahkim etmiştir. Bu bağlamda, öncelikle baromuzun kuruluşuna vesile olan tüm meslektaşlarımızı bir kez daha kutluyor, kuruluştan bu yana baromuzun çeşitli kademelerinde görev alan meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum."