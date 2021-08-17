Ardahan-Artvin arasındaki tepelerde oluşan sis güzel manzaralar oluşturdu
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Ardahan-Artvin arasındaki tepelerde oluşan sis güzel manzaralar oluşturdu

Ardahan-Artvin arasındaki tepelerde oluşan sis güzel manzaralar oluşturdu
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan-Artvin arasındaki tepelerde oluşan siz bölgeye güzellik kattı.

Ardahan-Artvin arasındaki tepelerde oluşan siz bölgeye güzellik kattı.

Yavuzköy bölgesindeki tepelere sağanak sonrası sis çöktü.

Güzel manzaraların oluştuğu bölgede araçlarından inen vatandaşlar fotoğraf çekti.

Vatandaşlardan Zeynep Yağcı, sis çöken tepelerde etkileyici manzaraların oluştuğunu belirterek, "Tepeler sisle farklı bir güzellik sunuyor. Biz de yoldan geçerken durup ailece bu güzel manzarayı izledik." dedi.

Ardahan-Artvin arasındaki tepelerde oluşan sis güzel manzaralar oluşturdu
Ardahan-Artvin arasındaki tepelerde oluşan sis güzel manzaralar oluşturdu
Ardahan-Artvin arasındaki tepelerde oluşan sis güzel manzaralar oluşturdu
Ardahan-Artvin arasındaki tepelerde oluşan sis güzel manzaralar oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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