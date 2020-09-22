Ardahan'a kar gibi dolu yağdı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı
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Ardahan'a kar gibi dolu yağdı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı

Ardahan'ın yüksek kesimlerindeki yaylalara ve Damal ilçesine kar gibi dolu yağdı. Dolu nedeniyle bir anda her yer bembeyaz olunca vatandaşlar gözlerine inanamadı.

22.09.2020 16:11 | Son Güncelleme: 22.09.2020 20:02

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Ardahan'da yüksek kesimlerine ve Damal ilçesine fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu nedeniyle bir anda her yer beyaza döndü.

VATANDAŞLAR GÖZLERİNE İNANAMADI

Merkeze bağlı Çataldere köyünün deniz seviyesinden 2800 metre yükseklikteki yaylalarına yağan dolu, bir anda her yeri beyaza bürüdü. Damal ilçesinde de etkili olan dolu etrafı beyaz örtüyle kapladı. Vatandaşlar, hava sıcaklıklarının oldukça düştüğünü, kar gibi dolu yağdığını görünce çok şaşırdıklarını söyledi.

Ardahan'a kar gibi dolu yağdı
Ardahan'a kar gibi dolu yağdı
Ardahan'a kar gibi dolu yağdı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz BAŞLI

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