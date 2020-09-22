Ardahan'a kar gibi dolu yağdı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı Ardahan'ın yüksek kesimlerindeki yaylalara ve Damal ilçesine kar gibi dolu yağdı. Dolu nedeniyle bir anda her yer bembeyaz olunca vatandaşlar gözlerine inanamadı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Ardahan'da yüksek kesimlerine ve Damal ilçesine fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu nedeniyle bir anda her yer beyaza döndü. VATANDAŞLAR GÖZLERİNE İNANAMADI Merkeze bağlı Çataldere köyünün deniz seviyesinden 2800 metre yükseklikteki yaylalarına yağan dolu, bir anda her yeri beyaza bürüdü. Damal ilçesinde de etkili olan dolu etrafı beyaz örtüyle kapladı. Vatandaşlar, hava sıcaklıklarının oldukça düştüğünü, kar gibi dolu yağdığını görünce çok şaşırdıklarını söyledi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz BAŞLI