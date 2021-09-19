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Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler 22 Eylül'de evleniyor!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler 22 Eylül'de evleniyor!

Nikaha son 3 günArda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler evleniyor.

Nikaha son 3 gün

Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler evleniyor. Çift, 22 Eylül'de nikah masasına oturacak. Düğün hazırlıklarını sürdüren Melodi Elbirliler, şu sıralar tüm vaktini gelinliğinin detayları ve davetiyelerle ilgilenerek geçiriyor. (İsmail BAYRAK)

Onlar da evleniyor

Mehmet Turgut uzun süredir birlikte olduğu Ada Sanlıman'a geçtiğimiz temmuz ayında evlenme teklif etmiş, sevinç gözyaşlarına boğulan sevgilisinin fotoğrafını "Seni çok seviyorum kadınım" notuyla sosyal medyada yayınlamıştı. Düğün hazırlıklarına başlayan çift, önümüzdeki ay nikah defterine imza atacak. (İsmail BAYRAK)

Beni de böyle kandırdın!

Mengerler İstanbul Etiler şubesi, önceki gün Sevgi Ataman ev sahipliğinde 'She's Mercedes ile yaza veda' partisi düzenledi. Mehmet Ali Erbil ve eski eşi Nergis Kumbasar da partiye katıldı. Ünlü şovmene geçen ay Belarus'ta sarışın bir kadınla çekilen görüntüleri soruldu.

Erbil, "Kadının adını bile bilmiyorum, şuradan kalkmak nasip olmasın" dedi. Lafa giren Kumbasar'ın "Sen evli olduğumuz dönemde de hep 'arkadaşım' ya da 'tanımıyorum' derdin. Hep böyle kandırdın beni" sözleri Erbil'i güldürdü. (Deniz BOY)

Hürriyet - Magazin Haberleri
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