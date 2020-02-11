Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan DoğanTuran, hamilelik sürecinde yalnızca yarım kilo aldığını söyledi.
Yıldız futbolcu Arda Turan'ın ikinci bebeğine hamile olan eşi Aslıhan Doğan Turan, ilk dört aylık hamilelik sürecinde sadece yarım kilo aldığını söyleyerek olay yarattı.
KİNODAN VAZGEÇMİYOR
Düzenli kardio, pilates ve yürüyüş yapıp yediklerine dikkat eden Turan, bu süreçte bol bol kinoa tüketiyor.
ESMER PİRİNÇ FAVORİSİ
Aslıhan Doğan Turan'ın diğer sırrı da esmer pirinç. Protein açısından zengin olan esmer pirinç, son dönemin en favori besinlerinden.
Aslıhan Doğan Turan, suyunun içerisine nane, maydanoz ve limon ilave edip günde en az bir litre içiyor.