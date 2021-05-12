Arda Turan'dan eşinin "Bana sinir oluyor musun?" sorusuna olay cevap: Sen adamı çürütürsün
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Arda Turan'dan eşinin "Bana sinir oluyor musun?" sorusuna olay cevap: Sen adamı çürütürsün

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Aslıhan Doğan Turan'ın YouTube kanalında yayınlanan videosuna konuk olan Arda Turan, eşinin "Bana sinir oluyor musun?" sorusuna verdiği "Bazen adamı çürütürsün" cevabıyla herkesi kahkahaya boğdu.

2 çocuk annesi Aslıhan Doğan Turan, YouTube kanalı açarak videolar çekmeye başladı. Son videosunda eşi Arda Turan'ı konuk alan Aslıhan, takipçilerinin merak ettiği soruları sordu. Eğlenceli halleriyle dikkat çeken Arda Turan, eşinin merakla sorularına da içtenlikle cevap verdi.

"GAZETECİLER GİBİ AĞZIMDAN MANŞET ALMAYA ÇALIŞIYORSUN"

Kalabalık aile sevdiğini ve geleneklerine bağlı olduğunu söyleyen Arda Turan, evliliklerinde eşinin ve kendisinin eğlenceli olduklarını ve bu yüzden mutlu bir yuvalarının olduğunu söyledi. Galatasaraylı futbolcu, eşinin "Şımarık biri misin?" sorusuna "Sonradan olmadım ama en baştan beri gelen bir şımarıklık var. Sen de gazeteciler gibi ağzımdan manşet almaya çalışıyorsun" diyerek espri yaptı.

Arda Turan'dan eşinin 'Bana sinir oluyor musun?' sorusuna olay cevap: Sen adamı çürütürsün

"BAZEN ADAMI ÇÜRÜTÜRSÜN"

Eşinden samimi cevaplar alan Aslıhan Doğan Turan, "Bana sinir oluyor musun?" diye sordu. Bu soruya gülerek cevap veren Arda Turan ise "Yok ya sana niye sinir olacağım. Allah versin be karıcığım. Bazen adamı çürütürsün. İyi olduğun şeyler çok iyi ama sen bir şeye takılma" ifadelerini kullandı.

Arda Turan'dan eşinin 'Bana sinir oluyor musun?' sorusuna olay cevap: Sen adamı çürütürsün
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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