Arda Kural Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! İşte Son Hali...

2019 yılında kaybettiğimiz usta sanatçı Dilber Ay'ınsarsıcı hayatını anlatan yılın merakla beklenen, en özel filmlerinden "DİLBERAY"ın İstanbul galası Cinemaximum Kanyon'da düzenlendi. Yoğun ilginin olduğu gecede 9 salon tamamen dolduğu için ek salon açıldı.

Bu özel geceye film ekibiyle birlikte, sanatçının kızları ve manevi oğlu, eşi İbrahim Karakaş, Aydemir Akbaş, Yılmaz Erdoğan, Mustafa Erdoğan, Haluk Levent, Cansever, Fatih Bulut, Manuş Baba, Sinan Akçıl, Gökhan Türkmen, Şahin Irmak, Çiğdem Batur, Selin Ciğerci gibi birbirinden değerli isimler katıldı.

Büşra Pekin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle dikkat çekti.

"TİCARETE ATILDIM"

2000'li yıllarda yıldızı parlayan ancak psikoz teşhisi konulmasının ardından zor günler geçiren Arda Kural da galaya katılan isimler arasındaydı.

Arda Kural "Ticarete atıldım. Onun haricinde yazdığım senaryolar var. Bu aralar yoğunum. Onların yapımcılığını yapmak istiyorum ama şimdilik birşey söylemek istemiyorum. Geçmişte bana herkes tavır almıştı malumunuz. Yapımcı Mustafa Altıoklar'ın yüzünden... Ama hiç pes etmedim. Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım artık geri dönüyorum. " dedi.

ARDA KURAL KİMDİR?

Arda Kural kaç yaşında ve nereli; Arda Kural 12 Nisan 1982 Yalova doğumlu Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Arda Kural, Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nde kimya okudu.

2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi aldı. 1999'da kendi kurduğu Tiyatro Roman Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı. Bu tiyatroda ve daha sonra kurduğu Siyah Oyuncular Tiyatrosu'nda kendi yazdığı Belirtisiz Nesneler, Ben Değil Kendim, Dokuz Köyden Kovulmak, Siyah Mizah ve Aşk gibi oyunlarda rol aldı. Kral TV'de VJ'lik yaptı. İlk olarak 1999'da Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçti ve bu dizide Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliğiyle tanındı. İkinci çıkışı ise 2003'te Lise Defteri dizisindeki Ediz rolüyle oldu. Son olarak, 2005'te Emret Komutanım dizisindeki Posta Ferit rolü ile geniş beğeni topladı.

Son olarak oynadığı Kubilay filmindeki 21.890 dolar alacağını alamadığından maddi çöküntüye girerek psikoz belirtileri göstermeye başladığından 28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılmıştır. 21 Ocak 2013 tarihinde taburcu olmuş ve oyunculuğu bıraktığını söylemiş; ancak bu kararı hastayken verdiğinden dolayı tekrar yeni bir festival filmiyle döneceğini söyleyerek kararından vazgeçmiştir.

ARDA KURAL'IN HASTALIĞI NE?

Arda Kural'ın hastalığı ne;Yaşadığı maddi problemler ve oynadığı Kubilay filminden alacağını tahsil edememesi sebebiyle 2012 yılında psikoz belirtileri göstermeye başladığı biliniyor. 28 Aralık 2012'de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 3 hafta boyunca tedavi gördü.