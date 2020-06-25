Arda Kural kimdir? Arda Kural kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Arda Kural hangi film ve dizilerde oynadı? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
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Arda Kural kimdir? Arda Kural kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Arda Kural hangi film ve dizilerde oynadı? Arda Kural hayatı ve biyografisi!

Türk oyuncu Arda Kural zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Başarılı ve yakışıklı oyuncu Arda Kural hakkında merak edilenler haberimizde. Arda Kural kimdir? Arda Kural kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Arda Kural hangi film ve dizilerde oynadı? Arda Kural hayatı ve biyografisi!

Arda Kural kimdir? Arda Kural kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Arda Kural hangi film ve dizilerde oynadı? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
25.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:15

90'lı yıllara damgasını vuran yakışıklı oyuncu Arda Kural Türk dizi ve film tarihinde birçok başarılı yapıma imza atmış bir isimdir. Arda Kural hakkında merak edilenleri ve hayat hikayesini sizler için kaleme aldık. Arda Kural'ın hayat hikayesi!

ARDA KURAL KİMDİR?

Arda Kural (d. 12 Nisan 1980, Yalova), Türk sinema ve dizi oyuncusu. Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nde kimya okudu. 2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi aldı. 1999'da kendi kurduğu Tiyatro Roman Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı. Bu tiyatroda ve daha sonra kurduğu Siyah Oyuncular Tiyatrosu'nda kendi yazdığı Belirtisiz Nesneler, Ben Değil Kendim, Dokuz Köyden Kovulmak, Siyah Mizah ve Aşk gibi oyunlarda rol aldı. Kral TV'de VJ'lik yaptı.

İlk olarak 1999'da Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçti ve bu dizide Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliğiyle tanındı. İkinci çıkışı ise 2003'te Lise Defteri dizisindeki Ediz rolüyle oldu. Son olarak, 2005'te Emret Komutanım dizisindeki Posta Ferit rolü ile geniş beğeni topladı.

Arda Kural kimdir? Arda Kural kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Arda Kural hangi film ve dizilerde oynadı? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
ARDA KURAL KİMDİR?

Son olarak oynadığı Kubilay filmindeki 21.990 dolar alacağını alamadığından maddi çöküntüye girerek psikoz belirtileri göstermeye başladığından 28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılmıştır. 21 Ocak 2013 tarihinde taburcu olmuş ve oyunculuğu bıraktığını söylemiş; ancak bu kararı hastayken verdiğinden dolayı tekrar yeni bir festival filmiyle döneceğini söyleyerek kararından vazgeçmiştir.

Uzun bir süredir annesiyle birlikte Büyükçekmece'de kalan oyuncu, evin giderlerini karşılayamadıkları için ev sahibi tarafından 9 Temmuz 2015 tarihinde evden çıkarıldılar. Abisinin yanına taşınan annesinin bütün isteklerine rağmen annesiyle gitmeyip binanın bahçesinde kalmayı tercih eden Kural, komşuların polise çocuklarımızı korkutuyor şikayetleri üzerine bahçeden de kovuldu. Bir arkadaşının yardımıyla Büyükçekmecede bir kafede kalmaya başladı. Kural, kendisiyle röportaja gelen gazetecilere Evim yok artık. O yüzden sevdiğim Büyükçekmece insanlarını yakından görebileceğim bu kafede yaşayacağım. Sadece burada da değil, her yer benim evim. Şezlong dolu Büyükçekmece. Buralarda uyuyorum, ama mutlu uyuyorum dedi. Olaydan birkaç gün sonra Büyükçekmece Belediyesi Kural ailesinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirtti. Ancak o zamandan sonra ortalıktan kaybolduğu anlaşıldı. Annesinin onu her yerde aradığı duyuldu.

Arda Kural kimdir? Arda Kural kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Arda Kural hangi film ve dizilerde oynadı? Arda Kural hayatı ve biyografisi!

ARDA KURAL KİMDİR?

ARDA KURAL'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLERİ

Eyvah Kızım Büyüdü

Şemsi Paşa Pasajı

Yedi Numara

Kuzenlerim

Yeşil Işık

Bizim Konak

Lise Defteri

Çınaraltı

Canım Benim

Düşenin Dostu

Beşinci Boyut

Beyza'nın Kadınları

Emret Komutanım

Banyo

Sahne

Kızlar yurdu

Kaptan

Kelebek Çıkmazı

Çok Özel Tim

Arda Kural kimdir? Arda Kural kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Arda Kural hangi film ve dizilerde oynadı? Arda Kural hayatı ve biyografisi!

ARDA KURAL KİMDİR?

Büyük Buluşma

Emret Komutanım

Düğün Şarkıcısı

Dur Yolcu

Doludizgin Yıllar

Gelecekten Bir Gün

Kubilay

Kurşun Bilal

Ma'füvv

Ayaz

Kutsal Bir Gün

Nefrin El Turab

Karımı Gördünüz Mü

Tutunamayanlar

Arka Sokaklar

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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