Arda ile Omuz Omuza konuğu Can Nergis kimdir? Can Nergis kaç yaşında, nereli? Can Nergis dizleri!

Son olarak Yasak Elma dizisinde Mert karakterine hayat veren, Arda ile Omuz Omuza konuğu Can Nergis kimdir? Can Nergis kaç yaşında, nereli? Can Nergis dizleri!

ARDA İLE OMUZ OMUZA KONUĞU CAN NERGİS KİMDİR?

Can Nergis (d. 27 Mayıs 1985, İstanbul) Türk oyuncu. 27 Mayıs 1985 yılında İstanbul'da doğmuştur. Üniversite hayatına kadar İstanbul'da okumuştur. Liseyi bitirdikten sonra Londra'ya gitmiş üniversiteyi orada bitirmiştir ardından teyzesi Neslihan Yargıcı'nında yardımı ile Uzakdoğu'ya gitmiş Çin ve Tayland'da modellik yapmış Tayland'da 8 yıl kalmıştır. Tayland'da Shewa adında restoran açmıştır ancak daha sonra kapamıştır. Türkiye'ye ise 2011 yılında gelmiştir ve oyunculuğa Herşeye Rağmen adlı dizide başlamıştır ancak dizi erken final yapmıştır. Dila Hanım'da konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2014 yılında Paşa Gönlüm adlı diziye başlamış ancak daha sonra bırakmıştır. En büyük çıkışını ise 2014 - 2015 sezonunda oynadığı Arka Sokaklar'da yapmıştır. Sezon sonunda sözleşmesi uzatılmış ama diziden ayrılmak zorunda kalmıştır. Maral ve son olarak Tatlı İntikam dizilerinde konuk oyuncu olarak görev yapmıştır. Türkçe, İngilizce, Çince, Tay dilini ve Rusça bilmektedir.

CAN NERGİS DİZİLERİ

2011 Herşeye Rağmen Mehmet Demir Başrol

2012 Dila Hanım İhsan Yardımcı karakter

2014 Paşa Gönlüm Fikret Ana karakter

2014 - 2015 Maral: En Güzel Hikayem Yiğit Yardımcı karakter

2014 - 2015 Arka Sokaklar Onur Başrol

2016 Tatlı İntikam Tolga Yardımcı karakter

2016 - 2017 Anne Ali Arhan Yardımcı karakter

2018 Börü Tolga Erlik Yardımcı karakter

2018 Börü Tolga Erlik Yardımcı karakter

2020 Adanış Kutsal Kavga Vincenzo Başrol

2020-2021 Yasak Elma Mert