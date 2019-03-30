İstanbul - (geniş haber) ARDA DUMAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera Ümit UZUN-Onur MERİÇ İSTANBUL (DHA)

Belgrad Ormanı'nda cesedi bulunan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman son yolculuğuna uğurlandı.

Levent'teki Afet Yolal Camii'nde düzenlenen törend, anne Zeyno Nurcan Arda ile baba Sedat Duman taziyeleri kabul etti.

Cenazeye Arda Duman'ın okul arkadaşları ve öğretmenleri, aile dostlarının yanısıra Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı ile anne ve babanın meslektaşları katıldı. Törene, Demirören Medya Grubu ve Boğaziçi Üniversitesi başta olmak üzere, çok sayıda kurum ve kuruluş çelenk gönderdi.

'TABUTA SARILARAK AĞLADI

Tören öncesi acılı anne Zeyno Nurcan Arda, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Baba Sedat Duman'ın yanında küçük oğlu Ege Duman da saf tuttu. Düzenlenen cenaze töreninin ardından Arda Duman'ın naaşı defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği Mezarlığı'na götürüldü.

Kaynak: DHA