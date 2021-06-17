Arbitraj nedir? Arbitraj ne anlama gelmektedir? TDK'ya göre arbitraj ne demek?
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Arbitraj nedir? Arbitraj ne anlama gelmektedir? TDK'ya göre arbitraj ne demek?

Arbitraj nedir? Arbitraj ne anlama gelmektedir? TDK'ya göre arbitraj ne demek?
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Gün içerisinde vatandaşlar tarafından birçok kelimenin anlamı sorgulanmaktadır. Televizyonda, sokakta ya da internette karşımıza çıkan kelimelerin farklı anlamları olabilmekte. Bunlardan birisi olan " Arbitraj " son dönemde internette en çok aratılan kelimeler arasında yer almakta. Arbitraj nedir? Arbitraj ne anlama gelmektedir? TDK'ya göre arbitraj ne demek?

Gündelik hayatımızda sıkça karşımıza çıkan kelimelerin çok farklı anlamları olabilmekte. Özellikle televizyon, internet gibi mecralarda karşımıza çıkan kelimelerin arasında yer alan arbitraj son dönemde internette vatandaşlar arasında en çok aratılan kelimeler arasında yer almakta. Arbitraj nedir? Arbitraj ne anlama gelmektedir? TDK'ya göre arbitraj ne demek?

TDK'YA GÖRE ARBİTRAJ NE DEMEK?

Fransızca kökenli olan "Arbitraj" Türkçe'ye "Arbitrage" kelimesinden gelmekte ve ticarette kullanılan bir terimdir. Basit bir şekilde kullanım amacı ise ara kazançtır.

ARBİTRAJ NEDİR?

Arbitraj fiyat farklarından yararlanmak amacıyla para, kıymetli maden, tahvil ve hisse senedi alıp satma işlemidir.Farklı piyasalarda aynı menkul kıymetler için farklı denge fiyatları oluşmuş olması durumunda, menkul kıymetlerin ucuz olduğu piyasadan alınarak daha pahalı olduğu piyasada satılmasıdır. "Arbitrajcı" arbitraj işlemini uygulayan kişidir. Alış-satış işleminin aynı anda gerçekleştiği varsayımı altında arbitrajcı hiçbir risk üstlenmez. Arbitrajda malın satış fiyatı ile alış fiyatı arasındaki pozitif fark arbitrajcının kârıdır. Arbitraj, piyasadaki bozukluğun sonucudur. Zira işleyen bir piyasada aynı menkul kıymetler için bir fiyat oluşur vee işleyen piyasalarda arbitraj mümkün değildir.

Arbitrajın oluşabilmesi için iki piyasanın da birbirlerinden habersiz olması gerekir fakat günümüzde mükemmel piyasa koşullarına yaklaşılmakta olduğundan arbitraj işleminin uygulanması gün geçtikçe zorlaşmaktadır.

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