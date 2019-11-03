Arazi yüzünden tartıştığı ağabeyini başına demirle vurarak öldürdü

03.11.2019 19:02

ADANA'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kardeşi Duran Nergiz'in (64) başına demirle vurduğu Mehmet Nergiz (86), hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Duran Nergiz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Kozan ilçesi Gedikli Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Mehmet Nergiz ve kardeşi Duran Nergiz arasında aynı konudan tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle iddiaya göre Mehmet Nergiz kardeşine odunla vurdu. Bunun üzerine Duran Nergiz, tarlada büyük taşları kaldırmak için kullanılan demiri alıp, ağabeyinin başına vurdu. Mehmet Nergiz kanlar içinde yere yığılırken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Nergiz, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm çabasına rağmen Mehmet Nergiz, hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Duran Nergiz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.