Arazi kiralayarak ürettikleri ceviz fidanlarını 32 ülkeye ihraç ediyorlar
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Arazi kiralayarak ürettikleri ceviz fidanlarını 32 ülkeye ihraç ediyorlar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yaklaşık 35 yıldır ceviz fidanı üreten Sahil Yenice Mahallesi sakinleri, iç piyasa ihtiyacını karşılamalarının yanında yurt dışına satış yaparak ülkeye döviz girdisi sağlıyor.

Arazi kiralayarak ürettikleri ceviz fidanlarını 32 ülkeye ihraç ediyorlar
17.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:13

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yaklaşık 35 yıldır ceviz fidanı üreten Sahil Yenice Mahallesi sakinleri, iç piyasa ihtiyacını karşılamalarının yanında yurt dışına satış yaparak ülkeye döviz girdisi sağlıyor.

İlçe kırsalında Sahil Yenice başta olmak üzere Ömerköy, Erikli, Dutliman, Dedeoba, Eski Ziraatlı ve Çakıl mahallelerinde yılda yaklaşık 10 milyon adet ceviz fidanı üretiliyor.

Kendi arazileri yeterli gelmeyince çevredeki yerleşim birimlerinden arazi kiralayan Sahil Yenice halkı, fidanların 2-3 milyonunu Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Özbekistan ve Kazakistan'ın da aralarında olduğu 32 ülkeye satıyor.

Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede fidancılığın önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

"Ceviz ambarı" olarak nitelendirilen kırsal mahallelerde, aşılı ve sertifikalı ceviz fidanları üretildiğini vurgulayan Dönmez, şöyle konuştu:

"Türkiye'de ceviz fidanı üretiminin yaklaşık yüzde 90'ı Bandırma'da yapılıyor. Fidan üretim alanı son 30 yılda yurt içi ve yurt dışı taleplerin artması sonucu 300 dekardan 2 bin 500-3 bin dekara ulaştı. İlçemiz açısından önemli bir gelir kaynağı olan ceviz fidanında, ihracat yapan üreticilerimiz de var. Bu da ülke ve ilçe ekonomisine ciddi miktarda katkı sağlıyor. Yetiştiricilerin yanı sıra çevredeki kırsal mahallelerden gelen, aralarında daha çok kadınların ve gençlerin bulunduğu çok sayıda işçi, ekmeğini fidan bağlama ve aşılama işinden çıkarıyor."

Üreticilerden "doku kültürü laboratuvarı" kurulması talebi

Sahil Yenice Mahallesi Muhtarı ve ceviz fidanı üreticisi Nuri Varlık ise bu ay başladıkları aşılama işlemine devam ettiklerini anlattı.

Türkiye çapında üretim yaptıktan sonra yurt dışına da pazarlamaya başladıklarını dile getiren Varlık, "Her geçen yıl yurt dışı kapasitemizi artırarak ülke ekonomisine büyük katkıda bulunuyoruz. Mahallemizin arazisi yetersiz geldiğinden çevre mahallelerden arazi kiralayarak üretimimizi artırmayı sürdürüyoruz." dedi.

Varlık, fidan üretiminde Avrupa ile daha iyi şartlarda rekabet edebilmeleri için Bandırma'da doku kültürü laboratuvarı kurulmasına ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Yurt dışındaki alıcılara fidanlar büyüyüp ağaç olduktan sonra her yıl bakım için gittiklerini aktaran Varlık, ağaçların uzun yıllar dayanıklı olması konusunda danışmanlık hizmeti verdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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