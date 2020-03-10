Arazi kavgasında 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı
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Kırıkkale, Yaşar Dağ, Keskin, 3. Sayfa

Arazi kavgasında 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

Arazi kavgasında 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı Kıraathanede akrabalarını taradı, yakalanarak cezaevine gönderildi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı 3 kişiyi öldüren 4 kişiyi de yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:14
Arazi kavgasında 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

Arazi kavgasında 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

Kıraathanede akrabalarını taradı, yakalanarak cezaevine gönderildi

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı 3 kişiyi öldüren 4 kişiyi de yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün gece geç saatlerde iddiaya göre, Ümit Güneş ile akrabaları Hidayet Nazlıay (28), Yaşar Dağ (56), Harun G., Soner G., Rezzak G., Sadık D. ve Soner Y. arasında ilçedeki pazar yerinde bir kıraathanede karşılaştı. Ümit Güneş yanında bulunan tabanca ile etrafa ateş açtı. Kurşun isabet eden Hidayet Nazlıay ve Harun Güneş olay yerinde, Yaşar Dağ ise kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayda Soner G., Rezzak G., Sadık D. ve Soner Y. yaralandı. Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerince Kırıkkale-Ankara karayolu üzerinde yakalandı. Gözaltına alınan cinayet zanlısı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Arazi kavgasında 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

Kaynak: İHA

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Arazi kavgasında 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

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