Arazi kavgası kavgası kanlı bitti; 2 ölü
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Çamköy, Düzce, 3. Sayfa

Arazi kavgası kavgası kanlı bitti; 2 ölü

Arazi kavgası kavgası kanlı bitti; 2 ölü Cinayet şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı Düzce'nin Çamköy Mahallesi'nde aralarında arazi kavgası nedeniyle husumet bulunan 2 grup arasında tartışma çıktı.

06.04.2020 00:34 | Son Güncelleme: 06.04.2020 00:35

Arazi kavgası kavgası kanlı bitti; 2 ölü

Cinayet şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

DÜZCE - Düzce'nin Çamköy Mahallesi'nde aralarında arazi kavgası nedeniyle husumet bulunan 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlar çekildi. Baba ve oğlunun hayatını kaybettiği kavgada 1 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olay (4 Nisan) akşam saatlerinde Düzce'nin Çamköy Mahallesinde meydana geldi. Kadir Ç. daha önceden arazi tartışması nedeniyle husumetli olduğu Coşkun ve Tahsin Baguç ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir Ç. baba oğul Coşkun ve Tahsin Baguç'a yanında ki pompalı tüfekle ateş etti. Silahlı saldırı sonrasında Kadir Ç. pompalı tüfekle olay yerinden kaçarken, yaralılar bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Coşkun ve Tahsin Baguç hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisi Kadir Ç. olayda kullandığı pompalı tüfek ile olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube ekipleri tarafından Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Kadir Ç. adliyeye çıkartılarak savcıya ifade verdi. Ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli Kadir Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 Mart 2020 tarihinde de iki grup Çamköy'de yine silahlı kavga etmiş kavgada 2'si çocuk 7 kişi pompalı tüfeklerle çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

Arazi kavgası kavgası kanlı bitti; 2 ölü

Kaynak: İHA

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Arazi kavgası kavgası kanlı bitti; 2 ölü
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