Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu ve gelinini katletti
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Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu ve gelinini katletti

Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu ve gelinini katletti Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı oğlunu ve gelinini av tüfeğiyle öldüren baba gözaltına alındı.

07.08.2020 04:53 | Son Güncelleme: 07.08.2020 04:57

Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu ve gelinini katletti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı oğlunu ve gelinini av tüfeğiyle öldüren baba gözaltına alındı.

Olay, Onikişubat İlçesi Döngele Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; baba Dursun M. iddialara göre Antalya'da yaşayan oğlu Adem M. arazi meselesi yüzünden telefonla tartıştı. Telefonla babasıyla tartışan Adem M, eşi Meryem M. ile birlikte Antalya'dan babasının evine geldi.

Burada tartışmanın büyümesi üzerine baba Dursun M, oğlu ve gelinine av tüfeğiyle ateş etti. Vücutlarına isabet eden kurşun yaralarıyla olay yerinde hayatını kaybeden Adem A. ve eşi Meryem A, Kahramanmaraş Sürçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından suç aleti tüfekle gözaltına alınan baba Dursun M. İse, Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasında alınan sağlık raporunun ardından yoğun güvenlik önemleri eşliğinde karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu ve gelinini katletti

Kaynak: İHA

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