Arazi anlaşmazlığı kavgasında baba ve oğlu öldü, diğer oğlu yaralandı (2)

ŞÜPHELİ YAKALANDIAfyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada Rafet Tuncer ile oğlu Tayfun Tuncer'in yaşamını yitirdiği, diğer oğlu Tahsin Tuncer'in de ağır yaralandığı olayın ardından kaçan şüpheli A.Y.