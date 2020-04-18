Araştırma |Yeni tip koronavirüsün ilk görüldüğü tarih eylül ayına uzanabilir İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi öncülüğünde yapılan bir araştırma yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-2) yayılımının Eylül ayında başlamış olabileceğini ortaya koydu.

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi öncülüğünde yapılan bir araştırma yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-2) yayılımının eylül ayında başlamış olabileceğini ortaya koydu.

Cambridge Üniversitesi liderliğindeki bir bilim insanı ekibine göre, Covid-19 salgını ilk kez geçen yıl eylül ayı başlarında merkezi Çin kenti Vuhan'dan daha güneyde gerçekleşmiş olabilir. Euronews.com'da Görüntüle