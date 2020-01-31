Araştırma: Sihirli mantar bileşeni kansere bağlı psikiyatrik hastalıklara iyi geliyor

31.01.2020 13:52 | Son Güncelleme: 31.01.2020 13:52

Uzmanlar, uyuşturucu madde olarak da kullanılan 'sihirli mantar'ların (magic mushroom) içeriğinde bulunan psilosibin bileşeninin, kansere bağlı psikolojik hastalıkların tedavisinde yardımcı olduğunu öne sürdü.



New York Üniversitesi, Grossman Tıp Fakültesi'nden bir araştırma ekibi, ocak ayında yayımlanan çalışmalarında, sanrılara yol açtığı bilinen psilosibinin tek bir dozunun, kanserin neden olduğu stres ve endişe problemlerini çözmede antidepresan etkisi gösterdiğini ortaya koydu. Uzmanlar, psilosibinin psikoterapiyle desteklendiği takdirde 5 yıla kadar kansere bağlı varoluşsal ve duygusal problemleri ortadan kaldırdı sonucuna ulaştı. Euronews.com'da Görüntüle